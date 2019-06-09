ضبط مصنع لتعبئة وتصنيع الدخان وكمية من البيض الفاسد في جنين

وطن: ضبط جهاز الأمن الوقائي، مصنعا مصغرا لتصنيع وتغليف الدخان المهرب والمغشوش، وكمية كبيرة من البيض الفاسد، في محافظة جنين.

وأوضح الجهاز في بيان له، اليوم الاحد، أنه أثناء توجه قوة من الجهاز في محافظة جنين الى منزل المدعو (أ.ح) لإلقاء القبض عليه بعد قيامه بأفعال مجرمة بموجب القانون، وهو فار من وجه العدالة حاليا، تم ضبط مواد تحريضية وتثير الفتن الطائفية، ومصنع مصغر لتصنيع وتغليف الدخان المهرب والمغشوش في منزله، وتم التحفظ على معدات المصنع الذي يفتقر لأدنى المعايير الصحية ولا يخضع لأي رقابة أثناء تصنيعه، وبالتالي فإن تعاطيه محفوف بمخاطر صحية عالية جدا وتعود بالضرر الكبير على المواطنين، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المذكور.

وأفاد البيان بأن الجهاز في محافظة جنين ضبط أمس كمية كبير من البيض الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي في إحدى مزارع الدجاج البياض في المحافظة، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين في المحافظة والمناطق المحيطة كون الكمية المضبوطة كانت تفتقر لأدنى مقومات التخزين الصحي والفحص الطبي التي يتم اتباعها للحفاظ على صحة المواطن وعدم انتقال الأمراض المعدية الناتجة عن هذه الكمية من البيض الفاسد .

وحذر الجهاز المواطنين من شراء مثل هذه السلع دون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك لما تشكله من مخاطر وامراض لا تحمد عقباها على صحة الانسان .