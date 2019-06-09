جنود الاحتلال يطاردون أطفالا ويقتحمون محلا تجاريا في الخليل

وطن: طارد عدد من جنود الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عددا من الأطفال واقتحموا محلا تجاريا في الخليل محاولين الاعتداء على طفل واعتقاله.

ووفق المصادر المحلية، فقد اقتحم عدد من جنود الاحتلال مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وطاردوا عددا من الأطفال وبثوا حالة من الرعب في صفوفهم، واقتحموا أحد المحلات التجارية في المنطقة.

وأضافت أن مجموعة من أصحاب المحلات التجارية وأهالي المنطقة تصدوا لجنود الاحتلال لدى محاولتهم اعتقال طفل بعد طرحه على الأرض وهو يصرخ من الخوف.