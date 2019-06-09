فتح لوطن: طلبنا من المصريين استئناف المصالحه.. وحماس لوطن "نحن متشائمون"

رام الله- وطن: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إن مصر أبلغت الجانب الفلسطيني عن نيتها استئناف جلسات المصالحة الفلسطينية من جديد.

وفي تصريح خاص لـوطن قال عبد الله إن وفدًا فتحاوياً ممثلاً بكلا من عزام الأحمد وروحي فتوح زارا القاهرة في الأسابيع الأخيرة، وأكدا للجانب المصري على أهمية إنهاء الانقسام، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال عبد الله عبد الله إن داعمي الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.. دائمًا ما يوجهون سؤالاً للفلسطينيين حول "وضعهم الداخلي". واعتبر أن الانطلاق نحو المصالحة نابع من "الجدّيةّ" في مواجهة الصفقة والموقف الأمريكي المشجع للاستيطان والمهدد لحل الدولتين.

وبحسب عبد الله فإن "الوفد الفلسطيني حمل للمصريين رسالة فحواها أننا لسنا بحاجة لمزيد من الحوارات ومزيد من الاتفاقات الجديدة ونطالب بتطبيق اتفاق تشرين أول/أكتوبر 2017".

وقال عبد الله أن الرسالة الموجهة للمصريين، كانت دعوة للقفز عن الخلافات الداخلية واستئناف "اتفاق الشاطىء" في أكتوبر 2017 من النقطة التي وصل إليها.

وعن الدور المصري في اتمام المصالحة، قال عبد الله لـوطن إن مصر مكلفة بحمل ملف المصالحة بقرار من جامعة الدول العربية، من عام 2009، معتبراً أن الأمن الداخلي الفلسطيني مرتبط بالأمن الفلسطيني "بسبب حكم الجغرافيا"، وقال عبد الله "تاريخياً تعتبر مصر الحاضنة لكل حركات التحرر في العالم العربي وما تمثله مصر من بعد قومي".

وعن مكان انعقاد الجلسات قال عبد الله: "إما أن يأتي الوفد المصري إلينا أو ستكون في القاهرة".

من جهته عبّر القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، عن "تشاؤمه" من استئناف جلسات المصالحة. وقال يوسف في تصريح لوطن للأبناء إن "الزيارات المكوكية للعواصم صارت للاستهلاك الإعلامي"، بسبب "الجمود في ذلك الملف" وبسبب ما أسماه "خيبات الأمل المتلاحقة منذ 12 عاماً وإلى الآن" حسب قوله.

وقال يوسف لـوطن، إن المصالحة بحاجة لمستويات سياسية وإرادة حقيقية، ولأن "يتفهم الجميع حجم المؤامرة التي تُحاك لشطب القضية الفلسطينية".

معتبرًا في الوقت ذاته أن "هذا هو العصر الذهبي لدولة الاحتلال سبب وجود إدارة الأمريكية الحالية" الأمر الذي يستدعي وجود خطوة حقيقية للبناء عليها من أجل إنهاء الانقسام.

وفي ذات السياق دعا القيادي يوسف كلاً من الرئيس محمد عباس وقيادات حركة حماس "لتفهم خطورة المرحلة القادمة على القضية".