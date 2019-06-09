وطن الأخبار فلسطيني

تنويه مهم من صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

09.06.2019 09:41 PM
تنويه مهم من صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

وطن: نوهت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري للمواطنين بضرورة الالتزام باليوم المُخصص لكل فئة من فئات السفر؛ وذلك لضمان ترتيب العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المواطنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وفق الفئات الآتية:

▪ الأحد: الإقامات.

▪ الإثنين: الجوازات الأجنبية.

▪ الثلاثاء: المرضى.

▪ الأربعاء: الجوازات المصرية، والجنسيات المصرية.

▪ الخميس: الطلاب، وحالات أخرى.

ولفتت إلى أنه لن يتم استقبال أي مواطن إلا في اليوم المخصص لفئته.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير