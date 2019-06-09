تنويه مهم من صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح
09.06.2019 09:41 PM
وطن: نوهت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري للمواطنين بضرورة الالتزام باليوم المُخصص لكل فئة من فئات السفر؛ وذلك لضمان ترتيب العمل.
وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المواطنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وفق الفئات الآتية:
▪ الأحد: الإقامات.
▪ الإثنين: الجوازات الأجنبية.
▪ الثلاثاء: المرضى.
▪ الأربعاء: الجوازات المصرية، والجنسيات المصرية.
▪ الخميس: الطلاب، وحالات أخرى.
ولفتت إلى أنه لن يتم استقبال أي مواطن إلا في اليوم المخصص لفئته.