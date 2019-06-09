تنويه مهم من صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

وطن: نوهت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري للمواطنين بضرورة الالتزام باليوم المُخصص لكل فئة من فئات السفر؛ وذلك لضمان ترتيب العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المواطنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وفق الفئات الآتية:

▪ الأحد: الإقامات.

▪ الإثنين: الجوازات الأجنبية.

▪ الثلاثاء: المرضى.

▪ الأربعاء: الجوازات المصرية، والجنسيات المصرية.

▪ الخميس: الطلاب، وحالات أخرى.

ولفتت إلى أنه لن يتم استقبال أي مواطن إلا في اليوم المخصص لفئته.