وزارة الثقافة تنعى الكاتب سعيد المسحال

وطن: نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان صحافي المسحال قائلة "بمزيد من الحزن والأسى ننعى الكاتب والمفكر والمناضل الكبير سعيد خليل المسحال، الذي وافته المنية ظهر اليوم في عمان بعد صراع مرير مع المرض".

وتابعت الوزارة "إذا تنعى وزارة الثقافة هذه القامة العالية، فإنها تؤكد على الخسارة الفادحة برحيل المسحال، الذي كرس جهده لخدمة القضية الوطنية، من خلال انتمائه المبكر لحركة فتح، وتكريس جهده في غزة بعد العودة لخدمة أبناء شعبه وتحديدًا في السياق الثقافي".

وأضاف البيان أن المؤسسة "شكلت على مدار عقدين حاضنة هامة من حواضن الفعل الثقافي الوطني، وما أقدم الاحتلال على قصفها في أواخر العام المنصرم، إلا لكونها مؤسسة ذات أهمية بالغة في تفعيل وتصدير الثقافة الوطنية التنويرية".

وتابعت الوزارة قائلة إن "عزاؤنا أن سعيد المسحال رحل بعد أن ترك لنا العديد من المؤلفات، التي تؤرخ لمسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ممسكا على الحلم الوطني باتجاه فلسطين التاريخ والإنسان، والعهد هو العهد، أن تبقى الثقافة الفلسطينية وفية لتاريخ المثقفين الوطنيين الذين عبدوا الطريق بجهدهم ودمهم".