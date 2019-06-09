الأسير حسن العويوي يفك إضرابه عن الطعام بعد انتزاع حكم "جوهري" من إدارة الاحتلال

وطن: أنهى اليوم الأسير، حسن العويوي، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن انتزع الحكم "الجوهري" من إدارة سجون الاحتلال.

وفي اتصال وطن معائلة الأسير، قالت زوجته إن المحامي أبلغها اليوم أن زوجها فكّ إضرابه اليوم، وانتزع الحكم "الجوهري"، مما يعني أنه لن يتم تمديد اعتقاله لأكثر من المرة الثانية.

حيث سيقضي العويوي تمديدين فقط، كل تمديد مدته 6 شهور، وبذلك سيفرج عنه بحسب الاتفاق مع إدارة الاحتلال في تاريخ 15/01/2020.

يذكر الأسير حسن العويوي من الخليل، اعتقل إدارياً بتاريخ 15/01/2019، وخاض إضراباً عن الطعام مدته 70 يوماً، بعدما حذّرت المؤسسات الإنسانية والمعنية بحقوق الأسرى من خطورة وضعه الصحي.