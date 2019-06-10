استطلاع لوطن: مشاركة بعض الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خيانة وطنية

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن أغلبية المصوتين يعتقدون ان مشاركه بعض الفلسطينيين في مؤتمر البحرين الذي تنوي الادارة الامريكية عقده نهاية الشهر الجاري يعتبر خيانة وطنية تستوجب عزل وتجريم المشاركين.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا حول "مشاركه بعض الفلسطينيين في مؤتمر البحرين:"؟ إذ رأى 74% من المصوتين على السؤال أنهم يعتقدون ان مشاركة بعض الفلسطينيين في المؤنمر يعد خيانة وطنية تستوجب عزل المشاركين وتجريمهم، بينما رأى 22 % من المصوتين ان المؤتمر يمثل فرصة لرجال الاعمال لتطوير الاقتصاد ، في حين اعرب 4 % من المصوتين انه لا رأي لهم.

وكانت الادارة الامريكية قد اعلنت عن نيتها عقد مؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة، سيكون بمثابة المرحلة الاولى من صفقة القرن التي تستعد الادارة الامريكية لطرحها بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وسيناقش هذا المؤتمر الخطط والمشاريع الاقتصادية التي ستتضمنها خطة القرن في الضفة الغربية وقطاع غزة.