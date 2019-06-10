دويك لوطن : لا موجبات لتوقيف المواطن فايز السويطي .. وعائلته لا تعلم عنه شيئا منذ الامس

رام الله - وطن: قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، لوطن، إن محامي الهيئة تمكن، الإثنين، من زيارة المواطن فايز السويطي، داخل مركز الاصلاح والتأهيل التابع للشرطة في مدينة بيتونيا.

وأضاف دويك أن محامي الهيئة اطلع على ظروف توقيف السويطي، بالتنسيق مع النائب العام أكرم الخطيب، بعد تقديم طلب من لهيئة لزيارته بشكل مستعجل، وبالتنسيق مع مدير عام الشرطة، كونه موجودا في مركز الاصلاح والتأهيل في بيتونيا.

وأكد دويك أن "محامي الهيئة حصل على وكالة رسمية من السويطي وهو الآن بصدد تقديم طلب بالإفراج عنه بالكفالة، والذي نأمل أن ينظر بايجابية له".

وقال "نحن نعتقد انه لا موجبات لتوقيف السويطي، واذا كان لدى النيابة العامة اي تهم جنائية موجهة للمواطن فيمكنها إحالته للمحكمة وهي من تقرر بشأنه"، مضيفاً "نحن نتحفظ على توقيفه في رام الله كونه من سكان مدينة دورا، وهذا الامر يخلق عبئا عليه وعلى عائلته، ولذلك نأمل بالإفراج عنه فورا، وإنهاء ملفه أو نقله الى المحكمة".

وكان 20 عنصرا من جهاز الأمن الوقائي اقتحموا منزل المواطن فايز السويطي في مدينة دورا في الخليل، أمس الأحد، وقاموا بتفتيش منزل العائلة وصادروا جهازي حاسوب وهاتفا محمولا، إضافة إلى أوراق خاصة، وطلبوا منه مراجعة النائب العام في رام الله.

وتوجه السويطي إلى مقر النائب العام في رام الله صباح الأحد، قبل ان تصل لعائلته انباء عن توقيفه في تمام الساعة السادسة من مساء أ أمس.

وقال صائب السويطي، نجل فايز لوطن، أن 20 عنصرا اقتحموا منزل العائلة فجر الأحد، وقاموا بتفتيشه ومصادرة جهازي حاسوب وهاتف محمول واوراق، وابلغوا والده بضرورة مراجعة النائب العام في رام الله لمقابلته، مؤكدا ان عناصر الامن الوقائي لم يكن معهم اي اذن رسمي بتفتيش المنزل.

واوضح صائب السويطي أن والده توجه للنائب العام الساعة الثامنة صباحا، ولم نسمع عنه اي خبر، قبل ان تردنا معلومات غير سمية في الساعة السادسة مساء تفيد بتوقيقه .

وأكد نجل السويطي أن العائلة لا تملك اي معلومات او تفاصيل حول والده، ولم يردها اي اتصال منه حتى اللحظة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع توقيف المواطن فايز السويطيالذي يرأس جمعية "يدا بيد نحو وطن خال من الفساد".

ونشر فايز السويطي الجمعة الماضي، على حسابه في موقع "فيسبوك"، مراسلة منسوبة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بالفساد واستغلال المنصب، وهي المراسلة التي نفتها الهيئة لاحقاً، واكدت انها مزورة.

كما نشر السويطي يوم الجمعة على صفحته منشورا قال فيه "هيئة مكافحة الفساد تنكر صحة الوثيقة المسربة عن فساد حسين الشيخ بدون اي تفاصيل .. إن الإنكار لا يكفي خاصة أن ثقة المواطن بالهيئة ضعيفة جدا.. المطلوب من الهيئة ان توضح بشكل مفصل اسباب تبريرها للتزوير او ان تفتح المجال للجنة مستقلة مختصة من المجتمع المدني بالتدقيق في الوثيقة.. سيما أنها تدعي دائما إيمانها وترسيخها للشراكة المجتمعية والنزاهة والشفافية.. وما دون ذلك يبقى حبرا على ورق وشعبية الهيئة تتدنى للحضيض"

وأضاف "السؤال الاهم كيف استطاعت الهيئة اثبات عدم صحة الوثيقة في عطلة العيد ؟".

وفي منشور سابق، قال السويطي "ليصدر الشعب قراره قبل أن يصدر عن القضاء .. قبل ستة اشهر ادعى رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ان الهيئة لا تميز بين الشكاوى التي تصلها وان الهيئة مستقلة في عملها. رديت عليه في منشور على الفيس انك كذاب وعندي ادلة تثبت ذلك.. رفع عليّ قضية تشهير ودفعت 2000 دينار بدل كفالة افراج لحين صدور قرار المحكمة، ارجو منكم الاطلاع على الوثيقة المرفقة التي تؤكد صحة رأيي ولكم القرار والحكم .. حيث تم التحفظ على فساد حسين الشيخ".