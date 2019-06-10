دويك لوطن: النيابة العامة تقرر اخلاء سبيل فايز سويطي بالكفالة المالية

رام الله - وطن: قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك لوطن ان النيابة العامة قررت اخلاء سبيل فايز السويطي بالكفالة المالية.

واوضح دويك ان الهيئة تقدمت بطلب للنيابة العامة بالافراج عن فايز السويطي بالكفالة المالية ، وان النيابة استجابت للطلب وان الاجراءات من اجل تنفيذ القرار تجري حاليا من اجل الافراج عن السويطي.

وكان محامي الهيئة المستقلة قد تمكن، الإثنين، من زيارة المواطن فايز السويطي، داخل مركز الاصلاح والتأهيل التابع للشرطة في مدينة بيتونيا.

وكان دويك قد قال في تصريحات سابقة اليوم الاثنين لوطن أن "محامي الهيئة حصل على وكالة رسمية من السويطي وانه قام بتقديم طلب بالإفراج عنه بالكفالة"، مؤكدا انه لا يوجد موجبات لتوقيف السويطي (للاطلاع اضغط هنا)