الفنان ضرار حسن: أغني لفلسطين ولا أسعى للكسب المالي و"فلسطين العروبة" أغنيتي الجديدة للرد على صفقة القرن

رام الله - وطن: طرح الفنان الفلسطيني الشاب “ضرار حسن” ابن بلدة حوسان في محافظة بيت لحم أغنيته الفلسطينية الجديدة بعنوان “فلسطين العروبة” ، التي تؤكد على الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وللتاكيد على رفض شعبنا لصفقة القرن التي تحاول ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرضها على الشعب الفلسطيني..

وفي تصريح له قال الفنان ضرار حسن إن كلمات الاغنية تحمل معاني الوطن والتمسك به ورفض كل المؤامرات التي تستهدف الحقوق الفلسطينية في رسالة تاكيد جديدة على رفض الشعب الفلسطيني لكل ما يحاك من مؤامرات.

وقال الفنان ضرار حسن انه تولى تلحين الاغنية التي كتب كلماتها حيدر كفوف فيما وزعها مراد دمرجيان وهي من عزف الفنان جوزيف دمرجيان على القيثار والبزق اما الايقاعات الشرقية فكانت للفنان عواد عواد وانتاج شركة انغامي.

واشار الى ان كلمات الاغنية يا فلسطين العروبه وقبلة كل مؤمن موجوع بعهد الله فجرك قادم وعلمك بالأمم موجود كما اكد ان رفض صفقة القرن ياتي في فقرة كلمات الاغنية التي تقول ما منركع لأي صفقه تساوم عالمقدسات شرق النهر مع غربه اراده وعزم وثبات في تاكيد على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة بفلسطين التاريخية.

كما اكد الفنان حسن على ان الاغنية ركزت على التمسك بالحق في المقدسات الاسلامية والمسيحية التي تستهدفها اسرائيل حيث تقول كلمات الاغنية لو كل الأرض التمت ما نالت من اقصانا …. مهدنا وقيامتنا بوحدتنا مصانه”.

وشدد الفنان ضرار حسن الذي يعمل موظفاً في وزارة الخارجية في رام الله،أنه يُغني لفلسطين لرفع رسالتها الى العالم من خلال الاغنية الوطنية الملتزمة وانه ليس معنياً بتحقيق أيّة أرباح مادية مقابل الغناء للوطن.

وعبر الفنان ضرار حسن عن أمله بان تنال الاغنية اعجاب المواطن الفلسطيني والعربي شاكرا كافة من عملوا على اخراجها لحيز الوجود مشددا على اهمية ايصال الرسالة الوطنية للشعب الفلسطيني والعربي والاسلامي وللعالم اجمع بكل الوسائل.