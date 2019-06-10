"غوغل" تحتفي بميلاد "العراب" أحمد خالد توفيق

وطن: احتفل محرك بحث غوغل الذكرى الـ 57 لميلاد الطبيب والكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، المعروف بلقب "العراب"، عبر نشر صورته في واجهة الموقع بصحبة مجموعة من أشهر شخصيات أعماله.

اشتهر "العراب" بأدب الرعب والخيال العلمي، خصوصا سلسلة "ما وراء الطبيعة" وبطلها الشهير "رفعت إسماعيل"، كما صدرت له سلسلة "فانتازيا" و"سفاري"، كما صدرت له روايات عدة أبرزها "يوتوبيا" عام 2008 والتي تُرجمت إلى لغات عدة.

يشار إلى أن شركة الإنتاج الأميركية الشهيرة "نتفليكس" أعلنت مؤخرا عن مشروع لتحويل سلسلة "ما وراء الطبيعة" إلى عمل فني.

توفي أحمد خالد توفيق في الثاني من أبريل عام 2018 بعد أزمة صحية، حيث أجرى عملية كي للقلب لعلاج الرجفان الذي كان يعاني منه، لكن قلبه توقف بعد عدة ساعات من استيقاظه من العملية بسبب رجفان بطيني مفاجئ.