نيوزيلندا تعلن موعد سحب جنودها من العراق

وطن: أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الاثنين، عن موعد سحب جنودها من العراق في إطار مشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"

وبحسب ما أعلنته نيوزيلندا رسميا، فإن الأمر سيتم في حزيران/ يونيو من العام المقبل.

وأوضحت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، في بيان أن الانسحاب سيبدأ بخفض التواجد حتى سحب الجنود بشكل كامل، قائلة: "خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ستتمكن نيوزيلندا من خفض وإنهاء التزاماتها بالعراق".

وأضافت: "قبل أربعة أعوام، قطعت نيوزيلندا التزاما على نفسها تجاه حكومة العراق وقوات التحالف، بتدريب قوات الأمن العراقية ورفع مستواها لمنع تنامي قوة داعش".

وتابعت: "تحقق تقدم كبير على هذا الصعيد بشكل يسمح بتقليص مشاركتنا وإنهائها بحلول العام المقبل، من منطلق نجاحنا في تحقيق ما ذهبنا إليه".

إسهامات مالية

ومع ذلك، قالت أردرن إن نيوزيلندا ستزيد إسهاماتها المالية الرامية لإرساء الاستقرار بالعراق إلى ثلاثة ملايين دولار نيوزيلندي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقابل 2.4 مليون خلال عامي 2018 و2019 (الدولار النيوزيلندي يعادل 0.6630 دولار أمريكي).

وقالت: "بالرغم من الهزيمة التي لحقت بداعش على الأرض في العراق وسوريا، فإنه يظل تهديدا، ويحتاج العراق لدعم دولي مستمر مع مضيه نحو التعافي والاستقرار".

يشار إلى أن نيوزيلندا وافقت في 2015 على إرسال 143 جنديا إلى بغداد للمشاركة في تدريب القوات العراقية على قتال تنظيم الدولة، رغم أنها رفضت المشاركة في الحرب هناك.