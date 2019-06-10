"جيروزاليم بوست": السلطة الفلسطينية رفضت عرضاً مالياً سخياً مقابل مشاركتها في مؤتمر البحرين

وطن: كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية رفضاً عرضاً أمريكياً بمنح الفلسطينيين هبات مالية سخية مقابل مشاركتهم في مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي دعت إليه الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصدر لم تسمه، أن هذا العرض الأمريكي جاء خلال جولة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومستشاره، الأخيرة في الشرق الأوسط، برفقة جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.

وأكدت مصادر الصحيفة الرفض الفلسطيني للعرض الأمريكي السخي وكذلك المشاركة في أي فعاليات قد تكون مدخلا للتسوية الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وذكرت الصحيفة أن الرئيس محمود عباس، رفض الاقتراح الأمريكي ومنع كبار المسؤولين الفلسطينيين من لقاء المسؤولين الإسرائيليين.

ومن المقرر أن يطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر البحرين المنعقد بين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران.

ومن المتوقع أن تشجع "صفقة القرن"، الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.