الأسير الجريح والمقعد معتز عبيدو يواصل إضرابه لليوم (13)

رام الله- وطن: يواصل الأسير الجريح والمقعد معتز عبيدو (40 عاماً) من محافظة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام الذي شرع به منذ 29 أيار/ مايو المنصرم، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبين نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير عبيدو من سجن "النقب الصحراوي" إلى عزل "أوهليكدار".

ويُعاني الأسير عبيدو من إصابة تعرض لها عام 2011 اُعتقل على إثرها، وقد تسببت له بأضرار كبيرة في الأمعاء، والأعصاب، وشلل في ساقه اليسرى، وضعف في ساقه اليمنى؛ وفي حينه مكث في معتقل "عيادة الرملة" نحو ثلاث سنوات.

فهو يعتمد على أكياس لقضاء حاجته، كما ويعتمد على رفاقه في الأسر في إدارة حياته داخل السجن، وذلك بعد أن فقد السيطرة والتحكم بأطرافه؛ بالمقابل فإن إدارة سجون الاحتلال تكتفي بإعطائه المسكنات كعلاج.

وأشار نادي الأسير في بيانه إلى أن الأسير عبيدو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال ثماني سنوات، وأعاد الاحتلال اعتقاله إدارياً في شهر شباط عام 2018، وهو من أصعب الحالات المرضية في السجون.

ومن الجدير ذكره أن هذا الإضراب هو الثاني الذي ينفذه منذ بداية العام.