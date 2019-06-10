فيديو | مقتل طيار في تحطم مروحية فوق سطح مبنى في مانهاتن

وطن: أفادت السلطات أميركية، الاثنين، أن طائرة مروحية تحطمت فوق سطح أحد المباني في مانهاتن بنيويورك، لدى محاولاتها الهبوط اضطرارياً. وقد اشتعلت النيران فيها.

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أنه تم إخلاء المبنى المؤلف من 54 طابقاً، ويضم عدداً من المصارف، حفاظاً على أمن السكان والموظفين، على الرغم من اطفاء الحريق الذي هب، إثر تحطم المروحية. وأفادت بمقتل الطيار.

من جهته، أفاد أحد المسؤولين إلى أنه لم يعرف بعد كم شخص كانوا على متن المروحية، ولا الأسباب التي دفعتها إلى الهبوط بهذا الشكل الطارئ.

وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة الدخان يتصاعد من المبنى الذي هبطت فوقه المروحية.