بلدية الاحتلال تجبر المقدسية مرفت ابو كف على هدم منزلها

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال، المقدسية مرفت جمال ابو كف اليوم الاثنين على هدم منزلها في حي القيصان ببلدة صورباهر جنوب غرب القدس.

وذكرت مرفت انها اضطرت إلى هدم المنزل بعد صدور قرار محكمة الاحتلال، لأنها لا تقدر على دفع تكلفة هدم طواقم البلدية للمنزل بقيمة 70 ألف شيكل.

واوضحت ان قرار هدم المنزل صدر عن المحكمة، بعد ان دفعت مخالفة بناء بقيمة60 الف شيكل، بحجة البناء دون ترخيص.

ووصفت مرفت " ام مالك " هدم منزلها بنفسها بالقرار الظالم، الذي يحرمها واولادها الستة من العيش باستقرار وأمان.

وقالت:" توفي زوجي الضرير بمرض عضال، وتحملت دفع المخالفة بالتقسيط وتربية الأولاد لوحدي لحماية المنزل، الا ان بلدية القدس لم تنظر لذلك بعين الاعتبار".

وكانت تعيش ام مالك في المنزل مع 4 بنات وولدين اكبرهم عمره 20 عاما واصغرهم 7 أعوام، منذ ست سنوات.

وتبلغ مساحة المنزل 125مترا مربعا، ومكون من 4غرف وصالة وشرفة ومطبخ وحمام.

واشارت إلى انها ستضطر إلى العيش واولادها الستة في غرفة بمنزل حماها، لأنه لا يوجد لها مأوى آخر.