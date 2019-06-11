فيديو| جيش الاحتلال حاصر مقر الامن الوقائي في نابلس وفتح النار على المبنى

وطن: أصيب أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي برصاص جيش الاحتلال خلال محاصرة مقر الجهاز في مدينة نابلس، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت فجرا مقر الجهاز في مدينة نابلس، وشرع الجنود بإطلاق الأعيرة النارية صوب المبنى بشكل مفاجئ ومباشر ودون مبرر، ما أدى إلى إصابة شاب وتحطيم عدد من النوافذ.

وأضاف أن الإصابة وصفت بالطفيفة، وأن كل ما يدعيه الاحتلال حول تعرضه لإطلاق نار في المنطقة غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في تمادي جيش الاحتلال تجاه أبناء شعبنا، لكن الخطير هو استهداف المقر الفلسطيني والعسكري الفلسطيني.

واستنكر المحافظ الذي تفقد المقر فور انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة، هذه الجريمة، وقال، إن ما يجري يستوجب وقفة جادة، مؤكدا أن إطلاق النار من قبل الاحتلال كان بهدف القتل لأن الرصاص اخترق النوافذ وأصاب المكاتب.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت ان اشتباكا مسلحا وقع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مقر الامن الوقائي جنوب مدينة نابلس، بعدما اشتبه أفراد الأمن بتوقف مركبة تحمل لوحة تسجيل اسرئيلية قرب المقر تبين ان بداخلها قوات خاصة من المستعربين.

وحسب المصادر المحلية فأن المستعربين قاموا باطلاق النار تجاه بعض العناصر الامنية الذين اقتربوا من المركبة اقبل ان تدفع قوات كبيرة من جيش الاحتلال بتعزيزاتها الى المكان وسط إطلاق النار على مقر الجهاز، ما ادى الى اندلاع اشتباك مسلح .

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني أن رجل أمن فلسطيني أصيب بجروح طفيفة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اشتباك مع جيش الاحتلال في نابلس، بعد ان حاصرت قوة من الجيش مقر الامن الوقائي خلال حملة اعتقال نفذتها في المدينة، فوقع اشتباك بالنيران بين الجانبين.

(وفا)