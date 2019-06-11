قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم الثلاثاء في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

في مدينة الخليل ، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، من بلدتي بيت عوا والسموع ، فيما اعتدت على طفلين بالضرب المبرح، عقب احتجازهما في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وأعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد مسالمة من بيت عوا جنوب غرب الخليل، ووليد رضوان (41 عاما) من بلدة السموع جنوبا، عقب مداهمة منزليهما.

كما اعتدت تلك القوات على الطفلين أحمد فواز الرجبي ومصطفى سهيل الرجبي، وكلاهما يبلغان من العمر (15 عاما) بالضرب المبرح قرب مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، عقب احتجازهما لساعات.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدة بني نعيم شرقا، واقتحمت عدة منازل، وفتشتها، عرف من أصحابها: أبو عمار، وأبو نبيل الرجبي، وخالد عطا حميدات، وخليل علي موسى حميدات

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين من مدينة طولكرم، وهم: الأسير المحرر رأفت جميل عبد الرحمن ناصيف (53 عاما) من منزله في الحي الجنوبي للمدينة، وأوس عوض من الحي الشرقي لطولكرم، واسحاق محاميد من مخيم نور شمس، والأسير المحرر عدنان أحمد حسن الحصري (55 عاما) من منزله في مخيم طولكرم، ومنصور حسن اللبدي (22عاما) من بلدة زيتا شمال طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب مجد بدر من قرية العيساوية، بعد الاعتداء عليه بالضرب على رأسه، أثناء تواجده على المدخل الغربي للقرية.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من محافظة رام الله والبيرة وهما يحيى حسن لدادوة من قرية المزرعة الغربية، ومحمد العاروري من قرية عارورة شمال غرب رام الله، عقب دهم منزلي ذويهما.

و اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس وهما سامح الجبري (28 عاما) من مخيم العين، وعمر فتحي الأغبر من منطقة الضاحية، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وكان أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي، أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاصرتها مقر الجهاز في مدينة نابلس، فجر اليوم.