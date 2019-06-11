نقابة الاسعاف والطوارئ لوطن: الاسبوع المقبل سنخوض اعتصاما واضرابا مفتوحا عن الطعام

رام الله - وطن: أعلن الناطق باسم نقابة خدمات الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر اسامة السويطي إنهم بصدد اتخاذ اجراءات تصعيدية مطلع الاسبوع المقبل بالاعتصام في خيمة امام مقر جمعية الهلال الاحمر وإعلان الاضراب المفتوح عن الطعام بشكل جماعي، في ظل رفض إدارة الجمعية الاستجابة لمطالبهم.

وتخوض النقابة منذ شهور عديدة خطوات احتجاجية ضد إدارة جمعة الهلال الأحمر، حيث رفعت النقابة قائمة بالمطالب، من بينها إعطاء تمييز للدوام الليلي، وإعادة فتح ملف التقاعد، بعد انضمام الجمعية لهيئة التقاعد في العام 2011، و12 بندا تتعلق بتحسين الخدمة.

وأكد السويطي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري على استمرار الخطوات التصعيدية حتى نيل حقوقهم كاملة، مشيرا إلى ان الجمعية تعمل على إدارة الازمة وليس حلها.

وقال السويطي إن إدارة الجمعية تمارس سلسلة ضغوطات على ضباط الاسعاف من أجل كسر إدارتهم، حيث قدمت شكوى للشرطة بإتهام ضباط الاسعاف بسرقة مفاتيح سيارات الاسعاف التي يعملون فيها، والتهجم على المراكز التي يعملون بها.

وتابع: تم توقيف نقيب الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر هارون الريماوي يوم الجمعة الماضي، وخرج بكفالة، وعرض على النيابة يوم أمس الأحد، وحددت النيابة القضية بمهلة لحين انهاء الخلاف، لكن إدارة الجمعية لم تتنازل عن القضية وما تزال الشكوى قائمة.

وأوضح السويطي أن القضاء والقانون الفلسطيني ساند إدارة الجمعية في الشكوى، حيث يحظر القانون الفلسطيني الاضراب في مؤسسات العمل الصحي، متسائلا كيف لموظف في مؤسسات العمل الصحي ان ينال حقوقه بدون ان يمارس عمله النقابي الطبيعي، وان يخوض اضرابا في حال لم تستجب الادارة لحقوقه ومطالبه.

وأكد السويطي بأن الشكوى ملفقة ولا اساس لها من الصحة.

وقال السويطي "إدارة جمعية الهلال الاحمر تجاوزت كل الخطوط الحمر، و كنقابة اسعاف وضباط اسعاف لم نعد نعلم ماذا تريد جمعية الهلال من ضباط الاسعاف اكثر، كل ما تريده الإدارة من ضباط الاسعاف اخذته عنوة أو بالرضى".