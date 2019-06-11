وزارة النقل لوطن: ترخيص"التكاسي" لم يعد بحاجة الى ورقة رسوم من شركة العدادات وعلى المواطن طلب تشغيل العداد اثناء السفر

رام الله - وطن: قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان إن الوزارة اتخذت قرارا بتجديد رخص التشغيل لمركبات السفريات الخاصة (التكسيات) دون الحصول على ورقة التزام من شركة العدادات للتسهيل على السائقين ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا.

وأوضح حمدان خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري أن تركيب العدادات بدأ في عام 2009 وبشكل حصري لشركة واحدة لمدة عشر سنوات، وانتهت الحصرية في العام 2017، لكن الوزارة استمرت في اعتماد ورقة الالتزام من الشركة للترخيص.

وكان يُفرض على كل سائق "تاكسي" الحصول على ورقة التزام من شركة العدادات، من اجل اتمام معاملة الترخيص الخاصة به، ما يستوجب عليه دفع رسوم 200 شيكل سنويا.

وأضاف حمدان انه استجابة لمطالبات من السائقين بإلغاء ورقة الالتزام، قام الوزير عاصم سالم ببحث الموضوع وحيثياته وقرر ترخيص المركبات دون الحاجة الى ورقة الالتزام، مع التأكيد على ضرورة تشغيل العدادات للمواطنين من قبل السفريات الخاصة.

وحول منح شركة واحد حصرية ترخيص العدادات، أوضح حمدان أن هناك "4000 بيرمت فقط وما يلحقها من تركيب وصيانة يعتبر قليل حتى يتم توزيعها على عدة شركات، كما أن تكاليف العمل تصبح عالية اذا ما كانت هناك اكثر من شركة، حيث سيصبح المواطن يدفع اكثر من 200 شيقل من اجل اصدار ورقة الالتزام لو كانت هناك اكثر من شركة، وبناء على ذلك كانت وجهة نظر الوزارة أن تكون حصرية العمل لشركة واحدة".

ودعا حمدان المواطنين بالمطالبة بتشغيل العدادات خلال سفرهم، مشيرا إلا ان الوزارة تتابع كافة الشكاوى التي تردها وتتواصل مع المشتكي وتتأكد من حصوله على حقه في نهاية المطاف.

وقال حمدان " نحن كوزراة اللنقل والمواصلات نعمل على توفير البيئة القانونية والتأكد بان العداد موجود ويعمل في المركبة، وتطبيقه يقع بشكل اكبر على شرطة المرور"، مشددا على ضرورة العمل واحتساب التعرفة عن طريق العدادات لانه يحقق العدالة للمواطن.

وحول اذا كانت الرسوم السنوية التي دفعها السائقون لاصدار ورقة الإلتزام مستردة بعد صدور القرار، أكد حمدان بان الرسوم غير مستردة.

وحول عدم تشغيل العدادات في المركبات العمومية التي تم إلزامها بتركبيها، قال حمدان إنه قانون المرور رقم 5 لعام 2000 نص على تركيب العداد وتشغيله في كل مركبة عمومية، وكل مواطن طالب بتشغيل العداد أثناء سفره استفاد من العداد ودفع أقل.

وحول اجراءات الوزارة للتخفيف عن الموظفين العمومين في ظل الازمة المالية، قال حمدان إنه بإمكان الموظفين العمومين ترخيص مركباتهم لمدة ستة شهور بنصف الرسوم، وبعد انتهاء المدة يدفعون النصف الثاني من الرسوم، كما ان رسوم الدينمو تدفع لمرة واحدة، ومجانا في المرات التالية.

وأشار إلى أن الوزارة اعادت طرح بطاقة (الرخصة) البلاستيكية للمواطنين، وتشمل المعلومات اللازمة باللغات الثلاثة (العربية، الانجليزية، العبرية) بعد أن كانت فقط باللغتين العربية والعبرية، وبإمكان المواطن استخدمها داخل فلسطين وخارجها، ووفقا لقوانين المعمول بها في الدول الأجنبية.

وفي معرض حديثه عن الديون المتراكمة على المواطنين بسبب عدم تجديد رخصة القيادة ودفع رسومها، أوضح حمدان أنه بإمكان المواطن تجديد رخصته الشخصية لمدة سنوية بسيطة سنة او سنتين وبرسوم قليلة، (40 شيقل للسنة والواحدة،) اما ترخيص المركبات فالمواطن ملزم بدفع الرسوم كاملة، بينما يستطيع الموظف العام تجديد الترخيص لمدة ستة شهور.