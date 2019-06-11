الاحتلال يهدم شققًا سكنية في الخليل والقدس

رام الله- وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بناية سكنية في حي جبل جوهر قرب منطقة مزارع البقر، جنوب شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة وهدمت بناية مكونة من أربع شقق سكنية وطابق ارضي "تسوية" قيد الإنشاء، وبئر لتجميع المياه، تعود ملكيتها لأبناء المواطن زايد جمال الرجبي.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بناية قيد الانشاء في قرية صور باهر جنوب القدس، فيما أجبرت عائلة على هدم منزلها ذاتيا.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت دون سابق انذار بناية مكونة من طابقين تعود للمواطن وسام جبور، وذلك بعد محاصرتها ومنع المواطنين من الاقتراب.

يذكر أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت المكان قبل يومين، وأبلغت جبور شفهيا بإيقاف عملية البناء.

من جهة أخرى، أجبرت تلك القوات عائلة حسن أبو كف بهدم منزلها ذاتيا، في القرية ذاتها.