أهالي أسرى غزة يزورون 25 أسيرًا من أبنائهم بـ"ايشل"

رام الله- وطن: سمحت سلطات الاحتلال، فجر الثلاثاء، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن"ايشل"؛ وذلك عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، بتوجه 37 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم- بينهم 5 أطفال دون سن الـ14 عامًا- لزيارة 25 أسيرًا في سجن "إيشل".

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية التي يلتقي فيها بعض ذوي الأسرى بأبنائهم في سجون الاحتلال بعد عيد الفطر المبارك، فيما

تواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال حرمان ذوي أسرى حركة حماس من قطاع غزة من زيارتهم، منذ يوليو 2017.

وتتزامن الزيارة مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.