أسرى "عسقلان" يشرعون بالإضراب الأحد المقبل

رام الله- وطن: قال نادي الأسير، إن أسرى"عسقلان" سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد المقبل، لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة السجن بحقهم، والتي تصاعدت منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل المنصرم.

وبين نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن حالة من التوتر يشهدها السجن، مع استمرار تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة لمطالب الأسرى، المتمثلة بوقف الاقتحامات والتفتيشات الليلة دون أدنى مراعاة لوجود أسرى مرضى داخل السجن، ووقف عمليات النقل التي طالت ممثلي الأسرى، وكذلك العقوبات المفروضة على عدد من الأسرى.

وأكد نادي الأسير أن الأسير ناصر أبو حميد الذي جرى نقله إلى سجن "نفحة" سيخوض الإضراب مع رفاقه الأسرى في "عسقلان".

ولفت إلى أن إدارة السجن هددت بتنفيذ عمليات نقل تعسفية لعدد آخر من الأسرى في "عسقلان"، وسبق ذلك فرضها لجملة من العقوبات عليهم منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل 2019 تمثلت بحرمان (24) أسيرا من "الكنتينا" والزيارة إضافة إلى فرضها غرامات مالية بحقهم.

وشهد شهر نيسان/ أبريل الماضي مواجهة بين الأسرى والإدارة، حيث نفذت قوات القمع اقتحامات للقسم، وخربت مقتنيات الأسرى.

يُشار إلى أن سجن "عسقلان" يضم قسما وحيدا للأسرى الأمنيين وعددهم (46) أسيرا.