كراجة لوطن: محكمة صلح قلقيلية تقرر الإفراج عن المعتقلة آلاء بشير

رام الله - وطن: قال المحامي مهند كراجة ان محكمة صلح قلقيلية اصدرت اليوم الثلاثاء قرارا بالافراج عن المعتقلة الاء بشير.

واوضح كراجة في حديث لوطن ان المحكمة قررت الافراج عن بشير بكفالة عدلية قيمتها الفي دينار اردني وكفالة نقدية 200 دينار اردني.

وقال: "حتى اللحظة نحن نقوم باجراءات الكفالة، ومن المتوقع أن يفرج عن الاء هذا اليوم، وحين يتم هذا الامر سنعلن عن ذلك".

وأكد بشير أن المحكمة وبعد الاطلاع على الملف التحقيقي الخاص بآلاء لم تجد أي اجراءات جدية تستدعي الابقاء عليها موقوفة، وعليه سيتم اخلاء سبيلها بالكفالة.

وكانت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوقائي اعتقلت الفتاة بشير 23 عاماً في 9 ايار أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان الواقع في مكان إقامتها في قرية جينصافوط قضاء قلقيلية.

وكان جهاز الأمن الوقائي أصدر بيانًا في 14 أيار/ مايو الماضي، قال فيه إن اعتقالها تم على خلفيّة محاولة جهات "ساهمت في زعزعة استقرار دول عربية محيطة"، باستغلال الظروف التي تمر بها آلاء بشير، والعمل على تجنيدها وتحريضها للقيام بأعمال تمسّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية.