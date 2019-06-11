الصحفي رائد حماد .. تحدى السرطان ويناشد من اجل إكمال العلاج

كتبت: حليمة خوالدة

يناشد الصحفي رائد حماد من محافظة خان يونس في غزة، وهو أحد المرضى الذين عانوا نتيجة معرفتهم المتأخرة بالإصابة بمرض السرطان، ولم يكن باستطاعته السفر خارج غزة، من أجل العلاج، بسبب الظروف السيئة التي يمر بها القطاع المحاصر.

" ادعموني ولا تشفقوا علي"، يناشد حماد بهذه الكلمات مطالباً عمل صورة مسح ذري للكلى، وغزة تفتقر لوجود هذه الصورة، للاطمئنان اكثر على وضعه الصحي لانه يعيش في كلية واحدة.

واستطرد حماد قائلاً "بمساعدة الأقارب والأحبة تم تجميع المبلغ المطلوب لإجراء عملية كبرى لاستئصال الورم في الكلية المصابة بالسرطان".

يقول حماد:" نحن بحاجة ماسة إلى مستشفى خاص بأمراض السرطان، مجهز بكافة الأجهزة لتشخيص الأورام السرطانية واكتشافها مبكرا، وتوفير الأدوية الآزمة لمرضى السرطان .

واضاف انه من خلال تجربته ومعاناته مع مرض السرطان، "تم استكشاف سرطان الكلية عندي متأخرا نظرا لعدم وجود أجهزة متقدمة في ظل الحصار، مما نتج عنه استئصال الكلية اليمنى المصابة بالسرطان."

وكان الصحفي حماد يعاني من آلام متواصلة ونخز أسفل الظهر من ناحية الكلى، فاضطر للذهاب إلى المستشفى عام 2016، ولم يكن يحصل إلا على محلول مسكن، وبعض من الأدوية كان الالم يزول ولكن مع الوقت ازداد الوجع بشكل غير طبيعي، ولم يخطر في باله أنها أعراض سرطان، لعدم قدرة الاطباء اكتشاف الامر من قبل لعدم توفر الاجهزة اللآزمة لكشف وجود خلايا سرطانية في كليته مبكراً.

ومع مرور الايام وتكرار الوجع وشعوره بالمغص الشديد، ذهب الصحفي حماد إلى المستشفى وقام بإجراء تحاليل دم أظهرت عنده وجود دم في البول بشكل مرتفع، بعدها أجروا له صورة أشعة ظهر بها كيس فوق الكلى اليمنى ولكن غير واضح، وهو ما اضطر الأطباء بعدها لتحويله إلى مستشفى الأوروبي جنوب غزة لعمل صورة رنين مغناطيسي، حينها اكتشفوا أنه يعاني من سرطان بالكلية اليمنى

اطلق هاشتاق #تحدي -السرطان

تغلب حماد على المرض بنشر كل ما يخص بمرض السرطان من معلومات واطلق هاشتاق #تحدي_السرطان، لتسليط الضوء على معاناة مرضى السرطان ومساعدتهم ونشر اخبارهم ومناشداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا شارك في فعاليات وانشطة لمرضى السرطان.

كما يقوم بتغطية انشطة وفعاليات الجمعيات والمؤسسات والاحداث.

ورغم وضعه الصحي كان يتواجد في تغطية مسيرات العودة، حيث تعرض لاستناق الغاز، رغم خطورة ذلك على صحته وكليته، الا ان ذلك لم يمنعه عن اداء واجبه الاعلامي في فضح سياسات الاحتلال.

ويطالب الصحفي حماد بضرورة فتح قنوات مع محبي القضية الفلسطينية في العالم، لدعم وحماية مرضى السرطان من الموت المحقق، في ظل منع التحويلات الطبية للخارج.