الزعنون: الأيام القادمة عصيبة .. والتحضيرات جارية لعقد جلسة المجلس المركزي

رام الله- وطن : قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إن الأيام المقبلة عصيبة، والمطلوب من أبناء شعبنا بفصائله وقواه السياسية، الالتفاف حول قيادته للوقوف في وجه المؤامرة الاسرائيلية الاميركية.

وأوضح الزعنون في حديث إذاعي، صباح اليوم الثلاثاء، أن التحضيرات جارية لعقد المجلس المركزي في الوقت المناسب، مرجحا أن يتم عقده عقب الورشة الاقتصادية التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في المنامة.

ودعا إلى التآزر والالتفاف حول القيادة في تصديها لصفقة القرن، مؤكدا أن ما يجري يستوجب التوحد ضد هذه المخططات التصفوية، مشيرا إلى عقد اجتماع لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن قريبا لبحث المستجدات وبحث سبل التصدي لمؤتمر المنامة.