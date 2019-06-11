ديوان قاضي القضاة يُصدر بياناً حول ازدياد معدلات الطلاق

وطن: أكد ديوان قاضي القضاة ان المحاكم الشرعية في مختلف المحافظات سجلت حالات طلاق لديها بصورة روتينية واعتيادية وضمن المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة، دون ان تلاحظ أي ارتفاع يذكر على تسجيل حالات الطلاق.

وأضاف الديوان، بعض المحاكم في المحافظات لم تسجل لديها أي حالة طلاق، خلافا للشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع ملحوظ على تسجيل حالات الطلاق خاصة الفترة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر .

وقال بيان صادر عن ديوان قاضي القضاة ان الأرقام التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي كان مصدرها أحد المحامين الذي لم يطلع او يستفسر عن عدد حالات الطلاق لدى المحاكم الشرعية من جهة الإختصاص وهي ديوان قاضي القضاة، مؤكدا انها أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع وهي محض خيال هذا المحامي، بحسب وصف البيان.

وأضاف البيان ان الحالات المسجلة لدى المحاكم الشرعية عقب انتهاء إجازة العيد لا تتعدى ربع أو أقل من الرقم المتداول، مطالبا وسائل الإعلام والنشطاء والباحثين التواصل مع مؤسسة ديوان قاضي القضاة والحصول على الأرقام الحقيقية والصحيحة، خاصة وأنها تتعلق بقضايا إجتماعية تمس النسيج المجتمعي الفلسطيني وتماسكه.

ودعا ديوان قاضي القضاة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نشر أية معلومات أو بيانات تتعلق بمعدلات الطلاق في فلسطين والرجوع في ذلك إلى الإحصاءات الصادرة عن الديوان فقط.