الحكومة: اعتداء الاحتلال على مقر الأمن الوقائي في نابلس ينذر بتصعيد خطير ويعرض الأمن الداخلي للخطر

رام الله- وطن: قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن اعتداء قوات الاحتلال على مقر الأمن الوقائي في مدينة نابلس صباح اليوم يحمل نذر تصعيد خطير يستهدف تقويض أهم دعائم اقامة الدولة الفلسطينية وتعريض الأمن الداخلي للخطر.

وأضاف ملحم: لعل ما يضاعف من خطورة هذا الاعتداء أنه يأتي غداة دعوة السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان اسرائيل لضم أجزاء من الضفة إليها.

وتابع ملحم: وإذ تدين الحكومة بشدة ذلك الاعتداء فإنها تشيد بشجاعة افراد قوات الأمن الوقائي في تصديهم للعدوان معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات لما تنطوي عليه من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال حاصر صباح اليوم، مقر الأمن الوقائي في نابلس وباشر بإطلاق النار صوب المبنى بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الوقائي وتحطيم عدد من النوافذ.