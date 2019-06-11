حماس: ممارسة فريق ترامب الضغوط لعقد مؤتمر البحرين لن يكون له قيمة

وطن: علّقت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء، على الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل عقد "مؤتمر البحرين".

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري في تصريحٍ صحفي إن "ممارسة فريق ترامب الضغوط لعقد مؤتمر البحرين لن يكون له قيمة".

وأضاف أبو زهري أن "سلوك هذا الفريق يعكس حالة المراهقة السياسية التي أضرت ضرراً بالغاً بصورة أميركا ومكانتها".

وكان جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، صرح مساء اليوم، أن مصر والأردن ستشاركان في "ورشة البحرين" التي يعتزم البيت الأبيض تنظيمها نهاية الشهر الجاري.

وقال كوشنر، وفق صحيفة القدس المحلية، أن "الأردن ومصر ستشاركان في 'ورشة البحرين' والإعلان الرسمي في غضون ساعات".