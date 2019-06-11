مسؤول في البيت الأبيض: الأردن ومصر والمغرب أبلغت واشنطن أنها ستحضر مؤتمر البحرين

وطن: أكد البيت الأبيض، أن مصر والأردن والغرب، أبلغت الإدارة الأمريكية أنها ستحضر مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ما يعتبر الجانب الاقتصادي لـ"صفقة ترامب".

وذكرت وكالة "رويترز" أن مشاركة مصر والأردن تعتبر ذات أهمية خاصة لأنهما تاريخيا تعدان لاعبان رئيسان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

يذكر أنه وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، أكد لوسائل إعلام فلسطينية أن الأردن ومصر ستشاركان في المؤتمر، وأشار كوشنر أن الاعلان الرسمي للدولتين سيكون في غضون ساعات، وفقاً لصحيفة القدس.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من شهر يونيو المقبل، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية".