مجلس إدارة "باديكو القابضة" الجديد.. خبرات عالية وطاقات شبابية

رام الله - وطن: أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة "باديكو القابضة"، عن أعضاء مجلس إدارتها الجديد، والذين جرى انتخابهم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 22/04/2019.

ويجمع مجلس الإدارة الجديد لـ "باديكو القابضة" بين مجموعة من النخب ذوي الخبرة العالية والطاقات الشبابية الجديدة، بحيث يخلق هذا الدمج تنوعاً في المعرفة بمجالات الاستثمار الحيوية والتي عمل بها الأعضاء في الوطن والشتات، بما في ذلك قطاع الصناعة، العقار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع المصرفي وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من المجالات الهامة لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، كما جرى تعيين زياد الترك أمينا عاما للشركة ومجلس الإدارة.

وفي ظل السعي للجمع بين الخبرات العريقة والجيل الشاب بشكل يخدم مساهمي "باديكو القابضة"، فقد استمر في عضوية مجلس الإدارة الجديد، كل من: صبيح المصري، نبيل الصراف، نضال السختيان، يزيد المفتي، بشار المصري، عمار العكر وجمال الحوراني.

فيما يضم المجلس عدداً من الأعضاء الجدد بخبرات متقدمة في العديد من مجالات العمل، وهم: المهندس مهدي الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة المسار المتحدة للمقاولات، عضو مجلس أمناء في عدد من الجامعات الإقليمية والعالمية، وشغل منصب مدير عام لثلاث من أهم شركات المقاولات في السعودية، الدكتور يحيى السلقان، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة "يافا.نت" للبرمجيات، وقد تم انتخابه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) لدورتين متتاليتين خلال الأعوام (2015 – 2019)، ويحمل درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب من جامعة "إلينوي" الأمريكية، ولديه عدة اختراعات دولية، دينا المصري، وهي عضو مجلس إدارة لعدد من شركات القطاع الخاص، وعملت سابقاً في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتحمل شهادتي ماجستير من جامعة واشنطن، هشام المصري، وهو رئيس هيئة المديرين لشركة الظافر للاستثمار، رئيس هيئة المديرين للشركة المتميزة لخدمات قطع الآليات، مدير عام شركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار، عضو مجلس إدارة في شركة مطاحن القمح الذهبي، عضو مجلس إدارة في شركة الحاج طاهر المصري المساهمة المحدودة وعضو مجلس ادارة في شركة جت للنقل السياحي، بالإضافة إلى خالد عنبتاوي، الذي يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة العالمية لما وراء البحار، وعضو سابق في مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي (2017 - 2019)، وكان عضوا في مجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني (2009 - 2016) وهو عضو في مؤسسات وتكتلات اقتصادية هامة عالمياً ومحلياً، وأنهى دراسته الجامعية بتخصص اقتصاد الأعمال من جامعة باكنغهام في المملكة المتحدة.

واعتبر رئيس مجلس إدارة "باديكو القابضة" بشار المصري، أن هذا التنوع في الخبرات التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة الجديد، يصب بالارتقاء بالشركة وتطوير أعمالها لتحسين أدائها بشكل مستمر وللحفاظ على حقوق مساهميها، معرباً عن ثقته الكبيرة بأن الأعضاء الجدد سيُسخِّرون طاقاتهم في خدمة "باديكو القابضة" ليضيفوا بذلك إنجازات ونجاحات جديدة للشركة، كما هو المعتاد طوال مسيرتها التنموية العريقة على مدى 25 عاماً من الاستثمار في فلسطين، لافتا إلى أهمية ما سيقدّمه الأعضاء الذين استمرت عضويتهم في مجلس الإدارة لخبراتهم العريقة التي سيوجهون بها الشركة من أجل الاستفادة من تجاربهم بالعمل معها، كما عبّر عن امتنان الشركة لجهود أعضاء المجلس السابقين الذين كان لهم أثر واضح في المراحل المختلفة التي مرت بها الشركة، وقدموا لها الكثير خلال سنوات عملهم فيها.