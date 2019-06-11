نقابة صيادي الاسماك لوطن: الاحتلال يقلّص مساحة الصيد من 15 الى 6 أميال في بحر غزة

غزة- وطن: قال نقيب صيادي الأسماك في قطاع غزة نزار عياش لـوطن، إن الاحتلال قلّص مساء اليوم، مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر غزة من 15 ميلا إلى 6 أميال بحرية.

وأوضح عياش أن الاحتلال قلّص المساحة على طول ساحل قطاع غزة، من الشمال الى الجنوب.

وأكد أن هذه المرة الثالثة التي يقوم فيها الاحتلال بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة في أقل من أسبوعين.

وأشار إلى أنه في المرات السابقة كان الاحتلال يقلّص مساحة الصيد إلى 10 أو 12 ميلاً، لكن هذه المرة قلّصها لأكثر من النصف.

وأكد عياش أن تقليص مساحة الصيد سوف يؤثر بشكل كبير على الصيادين من حيث حجم الصيد ومساحة الحركة لهم.

وتوظف سلطات الاحتلال توسيع أو تضييق مساحات الصيد، وتستخدمها كعقوبة ضد المواطنين في غزة، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على الصيادين ومصادرة قواربهم والاعتقال، إلى حد استهدافهم في بعض الحالات.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في الأول من نيسان/أبريل الجاري، أنه تم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا، وذلك تنفيذا للتفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل".

ومنذ الإعلان المصري عن التوصل لتفاهمات، عمد جيش الاحتلال على تقليص مساحات الصيد في بحر غزة، تحت ذرائع مختلفة، منها مسيرة العودة عند السياج الفاصل، وإطلاق قذائف وإطلاق بالونات حارقة صوب مستوطنات "غلاف غزة".