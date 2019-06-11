العاهل الأردني يوضح سبب مشاركة بلاده في مؤتمر البحرين

وطن: شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اجتماعه مع شخصيات سياسية واعلامية اردنية على أن موقف بلاده حيال القضية الفلسطينية "لن يتغير قيد أنملة".

وأشار عبد الله الثاني الى "ضرورة وجود الأردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء كان مؤتمر البحرين أو غيره حتى نستمع ونبقى على معرفة ما يجري ولا نكون خارج الغرفة".

وتابع عبد الله الثاني: "إن الأردن صامد في وجه أي مخططات وسيبقى على موقفه، ولن يتخلى عن القدس".

وقال العاهل الأردني ان الضغوطات على بلاده بخصوص صفقة القرن انخفضت، وانهم لا يتوقع جديدا حيال الموضوع خلال الصيف الحالي.

وتابع عبد الله الثاني ان "الأردن مستمر بالتنسيق مع الدول العربية والأجنبية لوضع حلول مقبولة للقضية الفلسطينية".

وأضاف الملك الاردني خلال اللقاء الذي ضم شخصيات سياسية اردنية ووزراء سابقين واعلاميين أن "الشعب الأردني واع للقضايا السياسية في الأردن والمنطقة، ولن تمر عليه الشائعات التي تخرج كلما تعرض الأردن لضغوط".