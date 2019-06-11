الأحمد لوطن: نتوقع مشاركة رمزية لمصر والاردن في مؤتمر البحرين "ولم نتفاجأ"

رام الله- وطن: علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد لـوطن، على إعلان مشاركة الأردن ومصر في مؤتمر البحرين، قائلاً: لم نتفاجأ وكان من المتوقع مشاركة الأردن ومصر في الورشة لكن بتمثيل رمزي كما نتوقع وغير مخول بإعطاء مواقف جديدة غير المواقف المعروفة للأردن ومصر المعارضتان لصفقة القرن.

وأضاف الأحمد أن مواقف الاردن واضح في معارضة صفقة القرن وموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما اقام حفل افطار قبل ايام لشيوخ عشائر سيناء، قال "لن نقبل ما يرفضه الفلسطينيون".

وتابع الأحمد "لهم علاقات خاصة لا نستطيع الدخول بها وإن كنا نتمنى أن لا تشارك الاردن ولا مصر ولا المغرب ولا اي دولة عربية وكنا نتمنى أن لا تقوم البحرين بتنظيم هذه الورشة التي تتناقض مع مبادرة السلام العربية وتتناقض مع قرارات الشرعية الدولية لكن يبدو العصا الأمريكية تمارس دورها في عموم المنطقة، وهذا لن يمنعنا من الاستمرار في بذل جهودنا مع جميع الدول العربية دون استثناء من أجل عدم المشاركة حتى اللحظة الأخيرة وسنبقى مستمرين بهذه الجهود واذا لم نتمكن من منع انعقاد المؤتمر سوف نجعل من المؤتمر مهزلة بدون نتائج، ولن ينجح اللوبي الصهيوني الذي يشرف على هذه الورشة في المنامة ممثلا بكوشنر وغرينبلات وفريدمان وهم صهاينة مستوطنين متطرفين معادين للأمة العربية وللشعب الفلسطينية".

وأكد الأحمد ثقته بفشل مؤتمر البحرين مثل فشل المؤتمرات والورشات السابقة التي عقدت في البيت الأبيض العام الماضي.

وشدد الأحمد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في رفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين، قائلاً: يكفي ان الكل الفلسطيني، القيادة الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الذين جائتهم دعوى قالوا جميعا لن نشارك ولا شرعية لأي خطوة.

وأشار الأحمد إلى الموقف الروسي والصيني الرافض للمؤتمر، بقوله: إن البيان الروسي الصيني قال إذا لم يشارك الفلسطينيون في المؤتمر لن تشارك الصين وروسيا في مثل هذه المهازل.

وأعرب عن الأحمد عن أمل بالتزام الدول العربية بقرار القمة الإسلامية الذي دعا لعدم المشاركة في مؤتمر البحرين ومنع انعقاده.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن مصر والأردن والمغرب، أبلغت الإدارة الأمريكية أنها ستحضر مؤتمر البحرين.