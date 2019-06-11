فيديو | قاسم النجار وشادي البوريني: حفلتنا في قطر كانت ناجحة جداً وأغنية "صفقة القرن" هي ترجمة لموقف شعبنا وقيادته

رام الله- وطن: أكد الفنانان قاسم النجار وشادي البوريني أن حفلة قطر التي أحيوها الجمعة الماضي، كانت ناجحة جداً ومثلت فلسطين.

وقال الفنانان لـوطن، إن الحفلة التي نظمتها السفارة الفلسطينية في الدوحة ومبادرة مجموعة "شباب البيدر"، حضرها نحو 5 آلاف شخص وكان الحضور كبير في صفوف الجاليتين الفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى جاليات عربية أخرى، حيث كانت حفلة وطنية بامتياز.

وأضاف الفنانان أنهم قاموا بتوجيه التحية للدول والشعوب العربية باسم فلسطين وقلنا خلالها "على العربي بتنظر العيون، وحق القدس ما بهون ولما العرب يكونوا بخير ، الفلسطيني بخير يكون".

وبشأن إطلاق الفنانان أغنية "صفقة القرن" مؤخراً، أكد الفنانان أن الأغنية هي ترجمة لموقف الشعب الفلسطين وقيادته وفصائله.

ومن ضمن كلمات الأغنية "المرة الصفقة ما بتمر شعبي ما بتنازل شعبي حر".

وأوضح الفنانان أن كلمات وألحان الأغنية لهما، وتوزيعها لوائل الشرقاوي، ومومنتاج تلفزيون فلسطين.