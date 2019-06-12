انخفاض طفيف على درجات الحرارة

وطن: يطرأ اليوم الأربعاء انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو صيفي عادي في مختلف المناطق الجبلية، وجو حار نسبياً في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو حار جداً في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

وتستمر وتيرة الانخفاض حتى يوم غد الخميس، حيث طرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الجمعة فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاشخا دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.