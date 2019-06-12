الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لقصف إسرائيلي على "تل الحارة" جنوبي سوريا -فيديو

وطن: تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها.

وأفادت وكالة الانباء الرسمسة "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي تصدت حوالي الساعة الثانية فجرا لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة.

ولفتت "سانا" إلى أن الاحتلال وبعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدّت في الأول من الشهر الجاري لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق.