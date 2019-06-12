الاحتلال يعتقل 6 مواطنين فجر اليوم

وطن: اعتقلت قوّات الاحتلال (6) مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت الشاب حسان زياد حسان (20 عاما) وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وجيه عمران الرجبي (45 عاما) على حاجز عسكري قرب الحرم الابراهيمي، وراشد يوسف جرادات من بلدة سعير شرق الخليل، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد جرى اعتقال الشبان الستة، وعرضهم على التحقيق، بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.