الاحتلال يقوم بعمليات هدم واسعة في محيط حاجز قلنديا شمال القدس

وطن: شرعت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، بعمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وشملت حملة الهدم حتى اللحظة هدم بناية، ومنشآت تجارية من "الصفيح"، وإزالة لافتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا، وسط انتشار عسكري واسع وتوتر شديد يسود المنطقة.

وتسببت اجراءات الاحتلال والحملة الواسعة التي تشنها الى ازدحامات مرورية شديدة واختناقات حادة وطوابير طويلة من المركبات على جانبي الشارع الرئيسي.