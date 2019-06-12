نقيب اتحاد المهن الصحية لوطن: سنعلن الأحد القادم إضراباً مفتوحاً وشاملاً ما لم يتم تنفيذ القانون ومحاسبة المعتدين

وطن: أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية تعليق دوام الممرضين وموظفي القطاع الصحي والإداريين اليوم الأربعاء من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً وغداً الخميس ما بين الساعتين الـ8 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً، رفضاً للاعتداءات على الطواقم الطبية.

وقال الاتحاد في بيانه، إنه سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم السبت القادم وسيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أشد في حال لم يتم حل القضية، وتنفيذ الماطلب التي تم على إثرها التصعيد الحال.

وقال نقيب المهن الصحية والطبية، أسامة النجار، لوطن إنه في حال لم يتم تنفيذ مطالب الاتحاد فإن اجتماع السبت سيترتب عليه إعلان إضراب شامل ومفتوح يبدأ من يوم الأحد لكل خدمات الصحة.

وشدد النجار على ضرورة توفير حماية لأعضاء المهن الصحية في كافة المستشفيات، خاصة بعد الاعتداء الجسدي الذي تعرّض له فنيّ الأشعة صلاح أبو ماريا من اعتداء في مستشفى الخليل قبل أيام.

وطالب النجار بضرورة محاسبة المعتدين على أبو ماريا، وإلّا أن سيكون الإضراب المفتوح هو الحل.

وقال النجار أن المعتدين على أبو ماريا من عائلة متنفذة في الخليل، قامت العائلة بحمايتهم، كما أن لهم أقارب في الأجهزة الأمنية قاموا بالتواطؤ معهم والتستّر عليهم، بالرغم من وجود شكوى رسمية مقدمة ضدهم من وزارة الصحة والشخض المُعتدى عليه، إلّا أن بعض أقاربهم في الأجهزة الأمنية يخفونهم ويرفضون تسليمهم.

وبحسب النجار فإن اتحاد نقابات المهن الصحية والطبية يمثل 9 آلاف موظف في وزارة الصحة.

وكان مواطنون قد اعتدوا على فنيّ الأشعة صلاح أبو مارية في مستشفى الخليل الحكومي، يوم الخميس الماضي 06.06.2019 مما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة في أنحاء مختلفة من جسده.