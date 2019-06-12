فيديو | "منار".. من معلمة إلى أول مديرة مخيم للاجئين في فلسطين

وطن: إمرأة فلسطينية كسرت كل المعتقدات السابقة عن عمل النساء في مجالات ومناصب كانت حكراً على الرجال منذ ما يزيد عن 65 عاماً، اليوم تشغل منار بشرات منصب مديرة مخيم للاجئيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كأول إمرأة تتقلد هذا المنصب بعد أن كان حبيساً في أدراج العادات والتعقاليد للرجال فقط.

أنتجت هذه القصة بالشراكة بين شبكة بالعربي الإخبارية ومركز الإعلام المفتوح في العاصمة البلجيكية بروكسيل وبتمويل من الإتحاد الأوروبي.

المصدر: بالعربي / محمود حسنين