الأسير سامر المحروم يرزق بطفلة عبر النظف المهربة

وطن: رُزق اليوم الأربعاء الأسير سامر المحروم من مدينة جنين، بمولوده الثاني، ياسمين، بنطفة مجمدة تم تهريبها من وراء القضبان سجون الاحتلال.

وياسمين هي الابنة الثانية لسامر، بعد ابنه البكر "آدم" الذي ولد هو الآخر بذات الطريقة، بينما يقضي والدهما سامر حكماً مؤبداً، بعد أن تم اعتقاله قبل خمس سنوات.

يُذكر أن المحروم قد قضى مدة 27 عاماً في الأسر، من مجمل حكم بالمؤبد، إثر عملية نفذها ضد الاحتلال في القدس عام 1985، ليتم الإفراج عنه في صفقة "وفاء الاحرار" عام 2011، ليستنشق هواء الحرية لمدة عامين فقط، ومن ثم قام الاحتلال باعتقاله.

كما وتوفيت والدته قبل عامين.

والمحروم هو أحد عمداء الجبهة الشعبية في السجون، وهو رفيق الشهيد عمر النايف، الذي تم اغتياله داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا عام 2016.