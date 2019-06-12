الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب كرة السلة بالجامعة العربية الأمريكية ملعبا بيتيا لفلسطين

وطن: أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حبش اعتماد ملعب كرة السلة في الصالة الرياضية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين، ملعبا بيتيا للمنتخب الوطني لكرة السلة من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة.

وقال إن مباريات المنتخب في التصفيات الآسيوية ستقام على هذا الملعب.

ويلعب منتخبنا في المجموعة السادسة إلى جانب الأردن، وكازاخستان، وسيريلانكا، حيث ستنطلق المنافسات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضاف حبش، "عملنا في الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة مع الاتحاد الآسيوي على تثبيت ملعب كرة السلة في الجامعة العربية الأمريكية ملعبا بيتيا، كونه يتمتع بجميع المواصفات الدولية المعتمدة".

من جانبه، عبر مدير المنشآت الرياضية في الجامعة العربية الأمريكية عدي دراغمة عن سعادته بهذا الاعتراف الآسيوي، مؤكدا أن ملعب كرة السلة يتمتع بالمواصفات والمقاييس العالمية، ومجهز باللوحات والتحكم الإلكتروني ضمن أعلى المستويات المطلوبة.