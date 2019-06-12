قصف مطار ابها السعودي بصاروخ كروز

وطن: أعلنت قيادة التحالف السعودي الاماراتي في اليمن، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفت صباح اليوم الأربعاء مطار أبها جنوبي المملكة وأصابته.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "مقذوف معاد حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي".

وأشار المالكي إلى "إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء وطفلان، تم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة".

وأضاف: ان الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة "انصار الله" عن مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

روسيا اليوم