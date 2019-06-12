شبكة وطن الإعلامية : لن ترهبنا التهديدات ومستمرون في تحقيقاتنا الاستقصائية

رام الله – وطن: تلقت شبكة وطن الإعلامية تهديدات اليوم الاربعاء من أصحاب نفوذ يملكون مراكز وصالونات تجميل في الضفة الغربية، وذلك بعد نشر شبكة وطن الإعلامية تحقيقا لوحدتها الاستقصائية بعنوان " ضريبة الجمال .. تشوهات وخداع".

وتؤكد شبكة وطن الإعلامية إدارة وكادرا صحفيا وتقنيا أن "كل التهديدات لن ترهبنا ولن تثنينا عن العمل الاستقصائي الجريء الذي يكشف عن الفساد وسوء الإدارة والتلاعب"، مضيفة "مستمرون في انتاج التحقيقات الاستقصائية التي تنسجم تماما مع رؤيتنا الإعلامية التي تقوم على كشف الحقيقية للجمهور كما هي."

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن قد كشفت في تحقيق جديد لها عن مخالفات كبيرة داخل مراكز التجميل والصالونات المنتشرة في الضفة الغربية كغياب التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، وبيع أدوية ومستحضرات غير قانونية، وإجراء عمليات تجميلية دون أي إشراف طبي.

يذكر أن وحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة وطن الإعلامية تأسست قبل قرابة العشرة أعوام وأنتجت منذ ذلك الحين عشرات التحقيقات الاستقصائية التي استهدفت مختلف القطاعات، وساهمت في معالجة الكثير من المشكلات والخروقات المنتشرة في مجتمعنا.

يذكر ان التحقيق الصحفي الذي اعدته وحدة الصحافة الاستقصائية وبثته شبكة وطن الاعلامية حول صالونات ومراكز التجميل جرى العمل على اعداده لنحو شهرين من البحث والتقص، اعتمادا على شكاوى من المواطنين تؤكد وجود مخالفات كبيرة في هذا القطاع، وقد حظي التحقيق بتفاعل كبير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، واعادت نشره العديد من وسائل الاعلام المحلية (للاطلاع على التحقيق اضغط هنا) .