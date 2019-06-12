اعتقلا خلال رمضان.. الاحتلال يفرج عن المقدسيين محمد الهشلمون وجهاد قوس

رام الله- وطن: أطلقت مخابرات الاحتلال، عصر الأربعاء، سراح الأسيرين المقدسيين محمد نادي الهشلمون وجهاد ناصر قوس من مركز تحقيق المسكوبية، دون عرضهما على محكمة الاحتلال.

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن الشابين الهشلمون وناصر كانا موقوفين منذ 12 يومًا في مركز تحقيق المسكوبية غربي القدس.

وأوضح أن مخابرات الاحتلال أخلت سبيلهما من زنازين التحقيق بالمسكوبية دون عرضهما على المحكمة أو أي شروط.

وكان جيش الاحتلال اعتقل الشابين المقدسيين من منزليهما في حي راس العامود والبلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال شهر رمضان الماضي.