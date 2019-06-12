ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد

رام الله - وطن للانباء - قدم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش في ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الاسبانية، وسط حضور نحو 4500 مشجع.

وتعهد اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بالقيام بكل ما يلزم للخروج متفوقا في المنافسة الشرسة على مركز أساسي في خط هجوم النادي الملكي.

وقال اللاعب القادم من إينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 65 مليون يورو إنه سعيد جدا بالانضمام الى أكبر نادٍ في العالم، معرباً عن أمله في تحقيق كل ما هو متوقع منه.

ويعد المهاجم الصربي ثالث لاعب جديد يضمه ريال مدريد تحضيرا للموسم المقبل، بعد النجم البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنجليزي والبرازيلي إدير ميليتاو القادم من بورتو البرتغالي.

بدوره، قال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز إنه يعلم أن عدة اندية أخرى كانت ترغب في ضم اللاعب، مرحباً بقراره في اختيار النادي الملكي الساعي لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الألقاب.