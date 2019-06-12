بعد فصلها 7 طلاب على خلفية انتقادهم لـ"ادارة الجامعة" على "الفيس بوك"... ادارة جامعة الخليل لوطن: سننظر في اعتراضات الطلبة على قرار فصلهم

رام الله - وطن: قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الخليل صلاح الشروف لوطن ان اللجنة الاستشارية القانونية في الجامعة ستدرس الاعتراضات التي تقدم بها بعض الطلبة من الجامعة الذين صدرت بحقهم قرارات فصل، مؤكدا ان اللجنة ستعيد النظر في قرار الفصل .

وتقدم بعض طلبة جامعة الخليل اليوم الاربعاء بكتب اعتراضات على قرار ادارة الجامعة بفصلهم من الجامعة على خلفية انتقاداتهم لـ" ادارة الجامعة" على صفحة الجامعة الرسمية على "الفيس بوك" حسب ما اكده الشروف، لافتا الى ان باب الاعتراض على القرار سيبقى مفتوحا للاسبوع المقبل.

وكانت جامعة الخليل قد اصدرت يوم أمس الثلاثاء، قرارات فصل بحق سبعة طلاب، على خلفية ما اعتبرته إساءة للجامعة على صفحات التواصل الاجتماعي، ونشرت اسماءهم على لوحة الاعلانات في الجامعة، وهم: أحمد عزام شريتح، حنين أبو زينة، صفاء عبد النبي، أنسام عطاونة، أنعام بدر، صهيب أبو غيث وعبد الرحمن سليمان.

وكانت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الخليل قد نشرت في الثامن من الشهر الجاري منشورا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" "، عبرت فيه عن امنيتها لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق في الامتحانات النهائية، لتنهال على المنشور عشرات التعليقات من متابعيها، ما بين الساخرة من "سياسة الجامعة وادارتها" ومنهجيتها في التعليم وبعضها من الطلبة، وبين من عبر عن تجربته الشخصية اثناء دراسته، واعتبرها تجربة غنية.

وقالت إحدى الطالبات التي تم فصلها ورفضت الكشف عن هويتها لوطن للانباء، "إنها تفاجئت بقرار إدارة الجامعة بفصلها، عقب تعليقها على المنشور، وأنه كان من الاجدى من الجامعة ارسال تنبيها لها في حال اعتبرت الجامعة أن ما جرى هو "اساءة" بحقها.

واضافت الطالبة إنها عبرت في تعليقها عن تجربتها كباقي من علق على منشور عمادة القبول والتسجيل، وروت فيه تجربتها مع الجامعة، ولم تسيء للجامعة، بل تفاعل مع تعليقها عشرات الطلاب.

من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الخليل صلاح الشروف لوطن إن الجامعة اصدرت قرارات الفصل بحق الطلاب لأنها اعتبرت أن "ما صدر من تعليقات من الطلاب يسيء للجامعة، خاصة انهم لم يرجعوا للإدارة لتقديم أي ملاحظة أو تعليق يخص الجامعة".

واكد الشروف على أن القرار النهائي بالفصل لم يصدر بعد، أذ لم تصدر توضيحات لقرارات الفصل إن كانت مؤقتة أو نهائية، خاصة ان عددا من الطلاب قدموا اعتراضات لإدارة الجامعة.