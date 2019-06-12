الضابطة الجمركية تضبط نصف كيلو غرام حشيش "هايدرو" في طولكرم

رام الله- وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة طولكرم، مساء اليوم الأربعاء، نصف كيلو غرام من نوع حشيش "الهايدرو" المخدرة، المصنعة من القنب الهندي الأكثر خطورة على متعاطيها، لما تشكله من خطر حقيقي على سلامة مجتمعنا.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات سابقة لدى مديرية طولكرم مفادها قيام بعض الأشخاص المشبوهين من أصحاب السوابق الجنائية من حملة الهوية الزرقاء، من إحضار هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا الفلسطيني لترويجها وبيعها، وبعد العمل الدؤوب والمتواصل في المراقبة والرصد والمتابعة الذي استمر أكثر من شهر تمكنا من تحديد نقطة تواجدهم بناء على مصادرنا الميدانية التي أكدت لنا أن المشبوهين في طريقهم بمركبة معينة إلى مدينة طولكرم.

وأضاف البيان أنه تم نصب كمين محكم وفور وصولهم تم إلقاء القبض عليهم وبعد البحث والتفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على المادة المخدرة المعبأة والجاهزة للتوزيع، وتم ضبطها وجرى مصادرتها وبعد حضور جهات الاختصاص في جهاز الشرطة (دائرة مكافحة المخدرات)، تم تسلمهم الكمية والجناة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.