جيش الاحتلال يفرض طوقا بحريا على قطاع غزة حتى اشعار اخر

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الاربعاء عن فرض طوق بحري شامل على قطاع غزة حتى اشعار اخر.

وقال بيان لجيش الاحتلال انه فرض طوق بحري شامل على قطاع غزة بسبب استمرار اطلاق البالونات الحارقة على مستونات غلاف غزة.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان عشرات البالونات الحارقة اطلقت اليوم من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة ما تسبب بنحو 8 حرائق، كما زعمت اطلاق طائرة خفيفة مفخخة ، وانها انفجرت في الهواء مقابل البريج وسط قطاع غزة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع اصابات.